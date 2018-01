METEO PIEMONTE: 6-8 Gennaio MALTEMPO autunnale con PIOGGE e NEVE in montagna



ore 17:00

di Daniele Berlusconi Per tutti 5 gennaio 2018ore 17:00

Prolungata fase di maltempo attesa in Piemonte



Intensa fase di maltempo dall'Epifania. L'approfondimento di una vasta area di bassa pressione sull'Europa occidentale che lentamente avanzerà verso Levante, attiverà un flusso umido sciroccale responsabile di una prolungata fase perturbata di stampo decisamente autunnale.

Piogge diffuse e abbondanti. Tra sabato 6 gennaio e lunedì 8 Gennaio sono attese piogge abbondanti che da domenica tenderanno a divenire anche intense e persistenti sui settori occidentali, in particolare tra le province di Torino e Cuneo. A ridosso delle Alpi occidentali gli accumuli complessivi della fase perturbata potranno anche raggiungere i 200-300 millimetri. Non sono esclusi rovesci e temporali specie sul Piemonte meridionale a causa dell'elevata quantità di umidità a tutte le quote pescata a latitudini tropicali dalla circolazione di bassa pressione.

Clima mite e tanta neve sulle Alpi. I venti di scirocco manterranno un clima nel complesso mite per il periodo. I valori diurni saranno generalmente compresi tra 7 e 11°C sulle pianure, più bassi solo sul cuneese, con poche escursioni termiche tra il giorno e la notte. Di conseguenza la neve cadrà solo in montagna, a quote generalmente superiori agli 800-1000 metri sul cuneese e oltre i 1200-1400 metri sui restanti settori. Sono tuttavia attesi nuovi apporti di neve fresca molto abbondanti, specie sulle Alpi Cozie e Graie, con quantitativi complessivi prossimi ai 200 cm oltre i 1600-2000 metri di altezza.

Per tutti i dettagli consulta le previsioni aggiornate.